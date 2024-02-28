عقب تصريحات ماكرون.. رئيس الوزراء الفرنسي يقر بإمكانية إرسال جيوش غربية لحماية الحدود الأوكرانية

قال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال اليوم الأربعاء، إن الجيش الفرنسي يستطيع ضمان أمن الحدود الأوكرانية بمختلف الأساليب.

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وأوضح أتال خلال اجتماع لمجلس الشيوخ الفرنسي: "عندما نتحدث عن الجيش الفرنسي يمكننا الحديث عن الجنود المشاركين في التدريب أو الدفاع أرض-جو أو حماية قسم من الحدود."

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي قررت المضي قدما في مسألة إمدادات الأسلحة للقوات الأوكرانية لدعمهم في القتال ضد ما أسماه "التهديد الروسي".

وأضاف أتال مدافعا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب موجة الانتقادات التي تعرض لها بسبب تصريحه حول إمكانية إرسال قوات غربية لأوكرانيا: "هل يمكن للرئيس أن يقول من منطلق مسؤوليته الشخصية إنه يستبعد آفاقا معينة من حيث المبدأ؟، لا أعتقد ذلك".

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا، عقد في باريس يوم الاثنين، أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات العديد من الدول الأوروبية أنه لا يوجد أي حديث عن إرسال أي قوات عسكرية إلى أوكرانيا.

وأبدت وسائل الإعلام الأمريكية تشاؤمها تجاه فكرة الرئيس الفرنسي وشككت بنجاعتها، كما حذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى أكبر صراع بري تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ومن جانبها انتقدت موسكو هذه الفكرة ووصفتها بأنها تسعى لإشعال فتيل صراع عالمي بين روسيا والغرب، وأكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن إرسال قوات "الناتو" إلى كييف سيثير صراعا مباشرا بين الحلف وروسيا ويؤدي إلى تصعيد الوضع.

كما حذر بيسكوف من أن وجود قوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا سيحول إمكانية نشوب صراع بين روسيا والناتو من "محتملة" إلى "لا مفر منها".

المصدر: نوفوستي