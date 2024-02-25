كييف تأمل دعوتها للانضمام إلى الناتو خلال قمة واشنطن الصيف القادم

أعلن أندريه يرماك رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي أن كييف تتطلع إلى تلقيها دعوة الانضمام للناتو في الصيف المقبل، مشيرا إلى انعقاد اجتماع خاص بهذا الأمر يوم أمس السبت في العاصمة كييف.

وكتب يرماك عبر تطبيق "تلغرام" أن الاجتماع المذكور حضره رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون والرئيس البولندي السابق ألكسندر كواسنيفسكي.

إقرأ المزيد

واعتبر يرماك في منشوره أن "دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو هي وحدها التي ستمنح أوروبا والعالم فرصة حقيقية للعودة إلى الأمن الحقيقي"، لافتا إلى أن بلاده "تسعى إلى أن يجري استقبالها في قمة حلف الناتو في واشنطن خلال صيف عام 2024".

ويعتقد يرماك أيضا أن "الفشل في تقديم دعوة لأوكرانيا من أجل حضور قمة الناتو في واشنطن يمكن أن يسهم في حصول تصعيد جديد في منطقة الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى من العالم".

هذا وتأمل كييف في أن يتم وضع "الضمانات الأمنية" لكييف قبل قمة الناتو المقررة في واشنطن عام 2024. وفي وقت سابق علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على المفاوضات بشأن "الضمانات الأمنية" لكييف قائلا: "إن جوهر هذه العملية غير واضح، ولا يأتي على ذكر مخاوف روسيا، ومن دون مشاركتها وسيكون حل مثل هذه القضايا من جانب واحد".

المصدر: نوفوستي