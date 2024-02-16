أوكرانيا وألمانيا توقعان اتفاقا ثنائيا حول الضمانات الأمنية

أفادت صحيفة "الحقيقة الأوروبية" الأوكرانية نقلا عن الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف بأن أوكرانيا وألمانيا وقعتا اتفاقا ثنائيا حول الضمانات الأمنية.

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وأضافت الصحيفة: "وقعت أوكرانيا وألمانيا أثناء زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى برلين اتفاقية ثنائية حول التعاون الأمني كمواصلة لبيان مجموعة السبع بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

وتابعت أن تفاصيل الاتفاقية سيتم نشرها بعد المؤتمر الصحفي المشترك لزيلينسكي وشولتس.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني، أمس الخميس، إن زيلينسكي ينوي توقيع اتفاقية ثنائية حول الضمانات الأمنية أثناء زيارتيه إلى فرنسا وألمانيا في 16 فبراير الجاري.

وقامت دول حلف الناتو أثناء قمتها في فيلنيوس في يوليو 2023 بنشر بيان لدعم أوكرانيا. لكن الالتزامات الأمنية المذكورة في هذا البيان لا تنص على مواعيد محددة للتنفيذ. وتأمل كييف أن يبدأ سريان مفعول "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا قبل قمة الناتو في واشنطن عام 2024.

المصدر: نوفوستي