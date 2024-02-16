زيلينسكي يتوجه إلى برلين وباريس لتوقيع اتفاقات أمنية

يتوجّه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إلى برلين وباريس لتوقيع اتفاقات أمنيّة ثنائية، والمطالبة بزيادة الدعم العسكري لقواته.

وستقود هذه الجولة زيلينسكي أيضا إلى مؤتمر ميونيخ للأمن بدورته الـ60، وهو اجتماع سنويّ للنخبة الجيوسياسيّة في جنوب ألمانيا.

وفي برلين، سيستقبل المستشار أولاف شولتس زيلينسكي قبل الظهر.

وبعد توقيع اتفاق "الالتزامات الأمنيّة والدعم طويل الأمد" لأوكرانيا، سيعقدان مؤتمرا صحافيا.

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ويتوقع بعد ذلك أن يصل الرئيس الأوكراني إلى باريس لعقد اجتماع مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

وذكر الإليزيه أن اتفاق الشراكة الثنائية يتعلق بـ"الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا والدعم الاقتصادي والمساعدة المدنيّة، لتعزيز قدرة أوكرانيا على الصمود".

يذكر أنه خلال القمة الأخيرة لحلف شمال الأطلسي في فيلنيوس في يوليو 2023، خيبت الدول الأعضاء في الحلف توقعات كييف بسبب عدم تحديد جدول زمني لانضمامها للناتو.

لكنّ القوى العظمى في مجموعة السبع التزمت بتقديم دعم عسكري لكييف "على المدى الطويل" من خلال اتفاقات أمنية.

وكانت المملكة المتحدة أوّل من أبرم اتفاقا كهذا خلال زيارة رئيس الوزراء ريشي سوناك كييف في 12 يناير.

وتنتظر كييف منذ أشهر التصويت على مساعدات حاسمة بقيمة 60 مليار دولار قررتها إدارة جو بايدن الذي يخوض حملته الانتخابيّة لولاية ثانية، لكن المعارضة الجمهورية أعاقتها بتأثير من الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: أ ف ب





