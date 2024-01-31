الخارجية الأمريكية: التقارير عن محاولة واشنطن "المماطلة" في انضمام أوكرانيا للناتو غير صحيحة

نفت الخارجية الأمريكية صحة التقارير الإعلامية حولة محاولة واشنطن المزعومة لتأخير انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن "هذه التقارير غير صحيحة. لقد سمعتم أكثر من مرة تصريحات الرئيس (جو بايدن) ووزير الخارجية (أنتوني بلينكن) حول أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو".

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وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية قد أفادت نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة وألمانيا تسعيان لتأخير توجيه الدعوة لأوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد يوم الاثنين الماضي أن "أبواب الناتو لا تزال مفتوحة" أمام أوكرانيا، لكنه لم يذكر أي مواعيد محتملة لانضمام أوكرانيا إلى الحلف.

وقدمت أوكرانيا طلبا للحصول على عضوية الناتو في سبتمبر 2022. وخلال قمة الحلف في فيلنيوس في يوليو 2023 أكد الحلف على قبول أوكرانيا بعد أن يتم تنفيذ "كافة الشروط المطلوبة".

المصدر: تاس