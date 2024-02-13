سفيرة واشنطن لدى "الناتو": لا أتوقع دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال القمة المقبلة

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى حلف "الناتو" جوليان سميث يوم الثلاثاء إنها لا تتوقّع أن تتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال القمّة المقبلة التي ستعقد في يوليو المقبل.

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وأضافت سميث في إفادة صحفية بأنها تعتقد بأن القمة التي ستعقد هذا العام في واشنطن ستعطي "مؤشرا يدل على أن التحالف يواصل التقارب مع أوكرانيا وعلى أننا نتّخذ خطوات ملموسة لكي نشكل جسرا بين الوضعية التي نحن فيها حاليا والعضوية الكاملة".

وتابعت: "الولايات المتحدة تبذل جهدها لمساعدة أصدقائنا الأوكرانيين على إجراء الإصلاحات اللازمة في بلدهم من أجل المضي قدما نحو التكامل الأوروبي-الأطلسي".

وأردفت: "لا يزال تركيزنا منصبا في المقام الأول على دعم كييف في المعركة الحالية وضمان قدرتها على الانتصار في ساحة المعركة".

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وجدّدت الدول الأعضاء في حلف "الناتو" العام الماضي التشديد على موقفها الثابت والذي تؤكد فيه أن كييف ستصبح يوما ما عضوا في التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، من دون تحديد إطار زمني.

ونفت الخارجية الأمريكية في وقت سابق صحة التقارير الإعلامية حولة محاولة واشنطن المزعومة لتأخير انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

وقدمت أوكرانيا طلبا للحصول على عضوية الناتو في سبتمبر 2022. وخلال قمة الحلف في فيلنيوس في يوليو 2023 أكد الحلف على قبول أوكرانيا بعد أن يتم تنفيذ "كافة الشروط المطلوبة".

المصدر: أ ف ب