اعترف الصحفي فيديريكو رامبيني بأنه "كان متفائلا للغاية قبل عام بشأن فرصة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم بدعم غربي". وبأن العقوبات ضد روسيا لم تحقق النجاح المنشود.

وقال رامبيني في صحيفة "كورييري ديلا سيرا": "الوضع في ساحة المعركة اليوم يجعل من المستحيل تصور عودة الأراضي الأوكرانية على المدى القصير أو المتوسط. وقد تكون خسارة الأراضي المضمونة بهدنة من نوع ما، أمرا لا مفر منه، وخاصة إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة".

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واعتبر بأنه "كان متفائلا للغاية قبل عام بشأن فرصة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم بدعم غربي". مشيرا إلى أن المساعدات الغربية لأوكرانيا كانت دائما "أقل مما وعدت به" و"أقل بكثير من اللازم"، ولم تؤد العقوبات ضد روسيا إلى النجاح المنشود.

وأكد أنه يتعين على أوروبا أن تبني دفاعا مشتركا يتمتع بالقدر الكافي من الموثوقية من دون الأمريكيين.

وتابع: "وهذا يعني تسليحا قويا لأوروبا، والرأي العام الأوروبي ليس مستعدا لقبول تكلفته. لذلك، حان الوقت لشرح التكلفة البديلة التي قد تكون: استعادة مجال النفوذ السوفييتي".

وأعلنت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن القوات الأوكرانية سحبت قواتها من بلدة لاستوشكينو الواقعة غرب أفدييفكا في جمهورية دونيتسك.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين السبت الماضي، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وبدوره، هنأ بوتين، القوات الروسية على النجاح والنصر المهم بتحرير مدينة أفدييفكا، بعد أن استمع إلى تقرير شويغو.

المصدر: نوفوستي