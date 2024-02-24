الاتحاد الأوروبي: قدمنا لأوكرانيا مساعدات بأكثر من 130 مليار يورو خلال عامين

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي قدم لكييف مساعدات بأكثر من 130 مليار يورو منذ 24 فبراير 2022.

وقال لقناة "رادا" التلفزيونية: "لقد قدمنا ​​82 أو 83 مليار يورو لدعم أوكرانيا. كما تضمنت الحزمة الإضافية من المساعدات المالية الكلية 50 مليار يورو أخرى".

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وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم المالي لأوكرانيا على أساس منتظم.

وصرح ميشيل في وقت سابق أن دول الاتحاد الأوروبي أقرت برنامجا طويل الأجل لمساعدة أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو يمتد حتى نهاية عام 2027

ووعدت المفوضية الأوروبية بتقديم 33 مليار يورو منها لنظام كييف كقروض ائتمان، و17 مليار يورو "على شكل منح"، أي هبة، وهذا البرنامج بالذات كان أحد المواضيع الرئيسية للقمة.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم ميزانية الدولة الأوكرانية وتوفير أموال "للنفقات الجارية"، والتي تذهب كرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، ودفع معاشات التقاعد والتعويضات لأسر العسكريين الذين سقطوا في الجبهة.

المصدر: نوفوستي