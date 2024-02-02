أوروبان: الـ50 مليار يورو الأوروبية لأوكرانيا ستصرف على منع انهيار اقتصادها

قال رئيس وزراء هنغاريا فكتور أوربان إن المساعدات التي أقرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو لكييف لن تصرف على شراء الأسلحة، بل على دعم اقتصاد أوكرانيا ومنع انهياره.

وأضاف أوروبان أنه بدون هذا الدعم فإن النظام المالي لأوكرانيا سينهار.

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ولفت إلى أن الوقت في صالح روسيا وأن ميزان القوى لن يتغير لصالح كييف، رغم أن الاتحاد الأوروبي يفكر بشكل مختلف.

ووافق زعماء دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في قمة عقدت في بروكسل أمس الخميس على تخصيص 50 مليار يورو لأوكرانيا ضمن برنامج طويل الأجل لمساعدة اقتصاد أوكرانيا.

ويمتد برنامج المساعدة حتى نهاية عام 2027، حيث وعدت المفوضية الأوروبية بتقديم 33 مليار يورو منها لنظام كييف كقروض ائتمان، و17 مليار يورو "على شكل منح"، وهذا البرنامج كان أحد المواضيع الرئيسية للقمة.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم ميزانية أوكرانيا وتوفير أموال "للنفقات الجارية" ورواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، ودفع معاشات التقاعد والتعويضات لأسر القتلى العسكريين.

المصدر: نوفوستي