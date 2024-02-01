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الاتحاد الأوروبي يقر برنامج مساعدات طويل الأجل لأوكرانيا بـ50 مليار يورو

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الاتحاد الأوروبي يقر برنامج مساعدات طويل الأجل لأوكرانيا بـ50 مليار يورو
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن دول الاتحاد الأوروبي أقر برنامج طويل الأجل لمساعدة أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عبر منصة "X"،  "اتفق كل القادة ال27 على مساعدة إضافية بقيمة 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا كجزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي".

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وأضاف "هذا الاتفاق يضمن تمويلا مستقرا على المدى الطويل لأوكرانيا".

ويمتد برنامج مساعدة أوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو حتى نهاية عام 2027، ووعدت المفوضية الأوروبية بتقديم 33 مليار يورو منها لنظام كييف كقروض ائتمان، و17 مليار يورو "على شكل منح"، أي مجانا، وهذا البرنامج بالذات كان أحد المواضيع الرئيسية للقمة. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم ميزانية الدولة الأوكرانية وتوفير أموال "للنفقات الجارية"، والتي تذهب كرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، ودفع معاشات التقاعد والتعويضات لأسر العسكريين الذين سقطوا في الجبهة.

المصدر: RT

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