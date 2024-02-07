"بوليتيكو": الـ50 مليار يورو الأوروبية مبلغ بخس لن يسعف أوكرانيا

اعتبرت صحيفة "بوليتيكو" أن الخمسين مليار يورو التي رصدها الاتحاد الأوروبي لكييف حتى عام 2027 مبلغ بخس، لن يساعد أوكرانيا على حل مشاكلها.

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وأضافت الصحيفة نقلا عن تصريح رئيس لجنة الميزانية للبرلمان الأوروبي يوهان وان أوفرتفيلد: "من الواضح أن مبلغ الخميس مليار يورو غير كاف. تدرك أوروبا أنه يجب عليها تنشيط جهودها".

وذكرت أن العجز التمويلي في أوكرانيا سيتجاوز، وفق تقييمات صندوق النقد الدولي، 40 مليار دولار في العام الجاري وحده. من جانبه تدل تقييمات البنك العالمي أن احتياجات إعادة الإعمار في أوكرانيا على المدى الطويل تبلغ 411 مليار دولار.

واعتبرت الصحيفة أن نقص المساعدات على الأرجح سيجبر كييف على اللجوء إلى طباعة كميات كبيرة من الأموال الجديدة.

وفي وقت سابق قالت وسائل الإعلام إن تخصيص 50 مليار يورو لمدة 4 سنوات يعني أن كييف ستتلقى 1.02 مليون يورو شهريا، أي أقل بمقدار 1.5 مرة مما كان عليه عام 2023، عندما تلقت كييف من بروكسل 1.5 مليار يورو شهريا.

المصدر: تاس