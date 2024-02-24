خبير بريطاني يرجح خسارة أوكرانيا دونباس وجزءا من الجنوب هذا العام

رجح الخبير البريطاني حسين علييف في مقابلة مع "سكاي نيوز" خسارة أوكرانيا الجزء المتبقي تحت سيطرتها من إقليم دونباس وبعض الأراضي في الجنوب قبل نهاية العام الجاري.

وقال علييف: "أي تأخير من جانب أوكرانيا من المرجح أن يؤدي إلى خسائر إقليمية أكثر خطورة. وما لم تقم ببناء تحصينات دفاعية وتزيد إنتاج الذخيرة الخاصة بها، وتسرع التعبئة والتجنيد، فمن المرجح أن تخسر ما تبقى من دونباس وبعض المناطق في الجنوب هذا العام".

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وأشار أيضا إلى أن روسيا، على العكس من ذلك، تكيفت بسرعة مع الأعمال القتالية سواء من الناحية المؤسساتية أو من حيث تدريب الأفراد.

ومنيت القوات الأوكرانية بعدة هزائم خلال الأسابيع الأخيرة، وانسحبت من مناطق محصنة رئيسية على محاور كوبيانسك وكراسنوليمانسك ودونيتسك.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين السبت الماضي، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وبدوره، هنأ بوتين، القوات الروسية على النجاح والنصر المهم بتحرير مدينة أفدييفكا، بعد أن استمع إلى تقرير شويغو.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق من اليوم نقلا عن مصدر مقرب من مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن السلطات الحاكمة في كييف تعيش أجواء قاتمة منذ عدة أسابيع.

المصدر: نوفوستي