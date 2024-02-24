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وسائل إعلام أوكرانية: انسحاب قوات كييف من بلدة جديدة غربي أفدييفكا بضغط من الجيش الروسي

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وسائل إعلام أوكرانية: انسحاب قوات كييف من بلدة جديدة غربي أفدييفكا بضغط من الجيش الروسي
Globallookpress Madeleine Kelly
جنود أوكرانيون-صورة أرشيفية
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أعلنت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن القوات الأوكرانية سحبت قواتها من بلدة لاستوشكينو الواقعة غرب أفدييفكا في جمهورية دونيتسك.

وقالت الصحيفة على "تلغرم": "العسكريون الأوكرانيون يعلنون مغادرة بلدة لاستوشكينو الواقعة غرب أفدييفكا".

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وقال الجنود الأوكرانيون إن وحداتهم وطرق إمدادهم مهددة، لذا قرروا الانسحاب.

ولا يوجد تأكيد رسمي لهذه المعلومات حتى الآن.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين السبت الماضي، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وبدوره، هنأ بوتين، القوات الروسية على النجاح والنصر المهم بتحرير مدينة أفدييفكا، بعد أن استمع إلى تقرير شويغو.

المصدر: نوفوستي

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