أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصدر مقرب من مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن السلطاة الحاكمة في كييف تعيش أجواء قاتمة منذ عدة أسابيع.

وقالت الصحيفة: "الأجواء في مكتب زيلينسكي في الأسابيع الأخيرة قاتمة للغاية، وعدم الرضا واضح".

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وفي الوقت نفسه، فإن "الجميع تقريبا" في مكتب زيلينسكي مقتنعون بأن الولايات المتحدة سترسل لهم المساعدات قريبا.

وأضاف المصدر "المكتب يعمل أيضا على تحسين التعبئة والتخطيط العسكري. والهدف هو الاستعداد للاستخدام الفعال للمساعدات عند وصولها".

وفي 13 فبراير الجاري، تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، بدعم من عدد من الجمهوريين، نسخة بديلة لمشروع القانون ينص على تخصيص 95 مليار دولار أمريكي كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ومع ذلك، فإن مشروع القانون هذا لا يتضمن أحكاما لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنه ليس مستعدا بعد لتقديم مشروع قانون مجلس الشيوخ حول التمويل الإضافي لأغراض الأمن القومي بما في ذلك دعم أوكرانيا للمناقشة في مجلس النواب

ودعا بايدن في وقت سابق رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى طرح مشروع القانون حول التمويل الإضافي لأغراض الأمن القومي على الفور، بما في ذلك مساعدة أوكرانيا، لمناقشته من قبل أعضاء الكونغرس.

المصدر: نوفوستي