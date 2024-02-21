مكتب زيلينسكي: مجمعات الصناعة العسكرية الأمريكية مستفيدة من دعم أوكرانيا

قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه إرماك، إن القطاع الصناعي العسكري الأمريكي مستفيد من توريد المعدات الدفاعية إلى أوكرانيا، وذلك في محاولة لتبرير الحاجة إلى مواصلة دعم كييف.

وكتب إرماك في مقال نشرته صحيفة "ذا هيل": إن "الخطة المستقبلية" لكييف هي تحقيق الرخاء من خلال "خطة مارشال لأوكرانيا" التي من شأنها أن تفتح الفرص أمام الأعمال التجارية الأمريكية.

وأشار إلى أن "خطة مارشال"، التي تم إطلاقها عام 1947، عبارة عن برنامج للمساعدة الأمريكية لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وتحاول كييف إقناع الحلفاء الغربيين بعدم وقف الدعم المالي والعسكري، في ظل ما سجلته من عجز في الميزانية بلغ 43.9 مليار دولار، وفي الوقت نفسه، لا تزال السلطات تتوقع تغطية أغلب هذا العجز بالمساعدات الغربية.

وفي وقت سابق ذكر وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، أنه بدون استمرار المساعدات فإن أوكرانيا "لن تكون قادرة على البقاء"، موضحا أن البلاد ستواجه تضخما مفرطا واستنزاف احتياطيات البنك الوطني وأزمة اقتصادية.

وفي الوقت نفسه، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من الموافقة على البرنامج في المرة الأولى، والذي بموجبه من المخطط تحويل ما يصل إلى 50 مليار يورو إلى كييف على مدى أربع سنوات، ولم تتم الموافقة عليه إلا في الأول من فبراير، ولهذا السبب لن تصل الدفعات الأولى حتى مارس.

وفي الولايات المتحدة، لم يتمكن الكونغرس حتى الآن من الاتفاق على تمويل كييف.

المصدر: تاس