البنتاغون: أوكرانيا ستضطر لاختيار المدن التي ستتمكن من الحفاظ على السيطرة عليها

أعلن البنتاغون أن أوكرانيا ستضطر لاحقا لاختيار المدن التي ستستطيع القوات الأوكرانية الحفاظ على سيطرتها عليها، إن لم تتمكن واشنطن من تقديم المساعدة العسكرية لكييف.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء: "إن لم تكن هناك مصادقة (من قبل الكونغرس) على طلب التمويل الإضافي... ستضطر أوكرانيا لتختار وتقرر ما هي المدن التي ستتمكن من الحفاظ على السيطرة عليها مع الوسائل التي تتوفر لديها حاليا والتي سيواصل الشركاء تزويدها بها".

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ويأتي ذلك على خلفية انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا القريبة من دونيتسك بعد نحو 4 أشهر من المعارك الضارية حول المدينة.

وتوقفت المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في غياب مصادقة الكونغرس الأمريكي على تخصيص أموال إضافية لمساعدة القوات الأوكرانية، حيث لا تزال الخلافات قائمة بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن إجراءات حماية الحدود من الهجرة غير الشرعية.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أيام على تشريع حول تخصيص أكثر من 95 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، لكن مشروع القانون لن يحظى بتأييد مجلس النواب على الأرجح، والذي يسيطر عليه الجمهوريون.

المصدر: تاس