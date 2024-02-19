وكالة EFE الإسبانية تؤكد مقتل الطيار مكسيم كوزمينوف

أكدت وكالة الأنباء الإسبانية EFE فجر اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر، مقتل الطيار مكسيم كوزمينوف الذي اختطف مروحية عسكرية روسية صيف 2023، في مدينة فيلاخويوسا بمقاطعة أليكانتي.

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد أشارت مساء الاثنين، إلى احتمالية وقوع خطأ في التعرف على هوية الرجل الذي عثر عليه ميتا في إسبانيا، والذي قال الحرس المدني في البلاد إنه مواطن أوكراني.

وأضافت الوزارة أنه "في يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي تم العثور على رجل ميت مصاب بعدة طلقات نارية في فيلاخويوسا في (أليكانتي)، وخلال التحقيق الجاري، تبين أن هوية هذا الشخص يمكن أن تكون مزيفة ومن الممكن أن الحديث يدور هنا عن شخص آخر".

وكانت بوابة "يوريكا نيوز" قد ذكرت في وقت سابق يوم الاثنين، أن الشرطة الإسبانية عثرت على جثة الطيار مكسيم كوزمينوف في مدينة فيلاخويوسا بمقاطعة أليكانتي، إلا أنها حذفت الخبر في وقت لاحق.

ومن جانبه، أكد ممثل مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية أندريه يوسوف، وفاة الطيار مكسيم كوزمينوف، بعدما أعلنت وسائل الإعلام الإسبانية العثور على جثة كوزمينوف.

وفي صيف عام 2023، بالتنسيق مع المخابرات العسكرية الأوكرانية، اختطف مكسيم كوزمنوف الذي كان طيارا في الجيش الروسي، مروحية من طراز "مي 8" وفر بها إلى الأراضي الأوكرانية، كما اختطف خلال الحادث اثنين من أفراد طاقم الطائرة، وهما مهندس طيران يدعى نيكيتا، وملاح يدعى خورشيد، اللذين خدعهما واستدرجهما إلى الأراضي الأوكرانية ثم قتلهما.

وزعم كيريل بودانوف، رئيس مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية، أنهما "قتلا أثناء محاولتهما الفرار"، وفتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد كوزمينوف.

المصدر: RT