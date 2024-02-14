ساليفان يحذّر من نفاد ذخيرة الجيش الأوكراني بسبب توقف الدعم الأمريكي

حذّر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان اليوم الأربعاء من نفاد ذخيرة الجيش الأوكراني في ظل توقف الدعم الأمريكي بسبب عرقلة الجمهوريين في الكونغرس حزمة المساعدات الجديدة.

إقرأ المزيد

وحضّ ساليفان مجلس النواب الخاضع لهيمنة الجمهوريين على أن يحذو حذو مجلس الشيوخ ويقرّ حزمة المساعدات الجديدة التي طلبتها الإدارة الديموقراطية للرئيس جو بايدن، والتي تقدر بمليارات الدولارات في أسرع وقت ممكن.

وقال ساليفان في إفادة صحفية: "لا يمكننا الانتظار أكثر، فالشعب ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية يدفعون الثمن كل يوم، المخاطر تزداد، ويزداد معها كل يوم ثمن عدم التحرّك أيضا".

وتابع "نتلقى بشكل متزايد تقارير عن قيام القوات الأوكرانية بالتقنين في الذخيرة أو حتى نفادها على الخطوط الأمامية فيما تواصل القوات الروسية هجماتها سواء برّا، أو عبر محاولة استنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية"، مشددا على أن حلفاء الولايات المتحدة وأعداءها "يراقبون ذلك عن كثب".

جاءت تصريحات مستشار الأمن القومي بعد يوم على توجيه بايدن خطابا متلفزا للجمهوريين في مجلس النواب حضّهم فيه على إقرار مشروع القانون.

ودعا بايدن الكونغرس إلى الموافقة على تمويل أوكرانيا، وقال إن عدم القيام بذلك يرقى إلى مستوى "الإهمال".

وتلقى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون للنظر فيه يقضي بتخصيص أموال لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل دون مخصصات جادة لتعزيز أمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.

المصدر: أ ف ب