أقرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، التي أجرت مقابلة مع سفير روسيا في لندن أندريه كيلين، على مضض بأن تصريحاته حول الوضع في أوكرانيا والاقتصاد الروسي كانت "صحيحة بشكل عام".

وأشارت القناة إلى أن السفير كيلين تحدث "بثقة جريئة"، وجاء في بيان على موقعها الإلكتروني: "بشكل عام، هذا صحيح، مع بعض المبالغة أو النقصان". وأضافت أن "هناك ما يكفي من الحقيقة في تصريحات كيلين لإثارة قلق الغرب".

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وخصصت القناة مقالا كاملا لتحليل تصريحات السفير الروسي واضطرت للاعتراف بأنه كان على حق في الجوانب الأكثر إلحاحا لما يحدث حول أوكرانيا وروسيا.

وكان السفير كيلين قد أكد في هذا الخصوص أن خط المواجهة في أوكرانيا يتحول نحو الغرب، وأن كييف تجد صعوبة في العثور على الموارد اللازمة لآلتها العسكرية.

وأضاف أن روسيا بدورها أفلتت من العقوبات الغربية، في حين أن مجمعها الصناعي العسكري يتمتع بكامل القدرات الإنتاجية.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح في وقت سابق أن مرحلة التعافي الاقتصادي في روسيا قد اكتملت، وأن روسيا الاتحادية صمدت أمام ضغوط خارجية غير مسبوقة على الإطلاق.

في المقابل، عبرت الدول الغربية نفسها مرارا عن آراء مفادها أن العقوبات المناهضة لروسيا غير فعالة، وأن الغرب نفسه يعاني منها بصورة أكبر. وكان "صندوق النقد الدولي" قد نشر في وقت سابق تقريرا رفع فيه بشكل كبير توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي للعام 2024.

في حين ذكرت وسائل إعلام غربية أن اليأس يسود أروقة السلطة في أوكرانيا وسط إرهاق دولي متزايد بشأن النزاع ونقص المساعدات الغربية، حيث يتوقع الغرب تقدما ضئيلا من كييف في عام 2024 مع استنزاف القوات الأوكرانية بشكل متزايد.

المصدر: نوفوستي