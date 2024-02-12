صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الروسي يتطور أحسن مما كان متوقعا

أعلنت النائبة الأولى لمدير صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث أن الاقتصاد الروسي يتطور أحسن مما كان متوقعا.

وقالت المسؤولة في حديث لمجلة "فورين بوليسي" عن الاقتصاد الروسي: "واضح أننا نشهد منطقة النمو الإيجابي، وأداؤه أحسن مما توقعناه".

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وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي واجه انتقادات في العام الماضي بسبب توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الروسي.

وأضافت: "أعتقد أن الجميع يعترفون الآن بأن تلك الأرقام كانت واقعية".

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع في تقريره الصادر في يناير الماضي، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الروسي لعام 2024 إلى 2.6%، مع زيادة قدرها 1.5 نقطة مئوية عن التوقعات الواردة في تقريره الصادر في أكتوبر الماضي.

المصدر: نوفوستي