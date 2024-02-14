قراصنة أوكرانيون متطرفون يخترقون أكثر من 160موقعا أوكرانيا ويهددون الرافضين للقتال مع كييف بالانتقام

قامت مجموعة القراصنة المتطرفة "القوة الوطنية الأوكرانية الجامعة" باختراق ما لا يقل عن 160 موقعا أوكرانيا ونشرت عليها دعوة للتعبئة في القوات أوكرانيا، مصحوبة بتهديدات بالانتقام.

وبدأت المواقع تتعرض للهجوم بعد ظهر يوم 13 فبراير، وكتب على صفحاتها الرئيسية دعوة للتعبئة مع تهديدات لمن يرفضون، بالإضافة إلى شعار "القوة الوطنية الأوكرانية الجامعة" بألوان حركة "القطاع الأيمن" المتطرفة وتنظيم القوميين الأوكرانيين الذي كان أحد قادته النازي ستيبان بانديرا.

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ومن أبرز المواقع التي تم اخترقها المواقع الإلكترونية للوكالات الحكومية الأوكرانية والمؤسسات التعليمية والدينية، وشركات أوكرانية خاصة أخرى. كما تم اختراق صفحة مؤسسة الاتحاد الرياضي العالمي.

واحتوت الرسالة التي تم نشرها على صفحات المواقع المخترقة على دعوات للقدوم إلى مكاتب التجنيد العسكري والانضمام إلى صفوف القوات الأوكرانية.

وذكر القراصنة أن هذا ينطبق على الجميع على الإطلاق مثل الطلاب والمعلمين والعلماء والموظفين الإداريين والمهندسين الزراعيين وأمناء المكتبات والمبرمجين والمعلنين والطابعين والكتاب ورجال الأعمال وغيرهم.

وهددوا بمساواة أولئك الذين لم يذهبوا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري بخونة الوطن والاستيلاء على ممتلكاتهم أو تدميرها.

وهددوا أيضا أولئك الذين لا يريدون التعبئة بأنهم سيقتلونهم في مكانهم "كالكلاب". وأضافوا: "تذكروا أننا سنجد الجميع!".

وما زالت معظم المواقع مقرصنة ومن غير الممكن الوصول إليها حتى وقت النشر، ولم يتمكن سوى عدد قليل من إدارات المواقع من استعادة السيطرة عليها.

المصدر: نوفوستي