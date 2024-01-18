أفادت كريستيل نيان رئيسة تحرير موقع Donbass Insider في حديث لـRT، بأن عشرات المرتزقة الفرنسيين أدخلوا المستشفيات إثر الضربة الروسية لموقع عسكري بمدينة خاركوف شرق أوكرانيا.

وأضافت أنه تم تأكيد هذه المعلومات ودخول عشرات المرتزقة أغلبهم فرنسيون إلى المستشفيات، حسب العميل السابق لجهاز الأمن الأوكراني فاسيلي بروزوروف.

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وأكدت أن الغرب يغض النظر عن حقيقة اعتناق المرتزقة الأجانب لفكر النازية الجديدة.

وأشارت إلى أن المرتزقة الأجانب ظهروا في صفوف القوات الأوكرانية عام 2014 في قوام كتيبتي "آزوف" و"القطاع الأيمن" النازيتين الأوكرانيتين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت الثلاثاء الماضي مركزا لتجميع المرتزقة الأجانب في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل أكثر من 60 مسلحا وإصابة 20 آخرين.

وأقرت وسائل إعلام فرنسية عديدة بوجود مرتزقة فرنسيين يقاتلون إلى جانب قوات كييف في أوكرانيا، فيما يواصل الجيش الروسي تصفيتهم حيث بلغ عدد المرتزقة القتلى من بلدان "الناتو" وغيرها أكثر من 5 آلاف فرد حتى الصيف الماضي، وأن زهاء 3200 لم يقتلوا بعد.

المصدر: RT