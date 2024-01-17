الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة عالية الدقة في خاركوف أدت إلى مقتل أكثر من 60 مرتزقا معظمهم فرنسيون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت أمس الثلاثاء مركز تجمع لمرتزقة في مدينة خاركوف، مما أدى إلى مقتل أكثر من 60 مسلحا وإصابة 20 آخرين.

وقالت الوزارة في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية مساء يوم 16 يناير ضربة عالية الدقة على مركز تجمع للمقاتلين الأجانب في مدينة خاركوف، وكان معظمهم مرتزقة فرنسيون".

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وأضافت: "ونتيجة للضربة، تم تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل. وقُتل أكثر من 60 مسلحا، وتم نقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية".

هذا وأفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأربعاء، بأن الجيش الأوكراني خسر نحو 655 جنديا بين قتيل وجريح خلال آخر 24 ساعة.

واعترف قائد اللواء الخامس في القوات الأوكرانية أليكسي تاراسينكو أيضا بأن وضع قوات كييف حرج فيما يتعلق بالأفراد حيث يبلغ متوسط أعمار العسكريين أكثر من 40 عاما.

وذكرت قناة ABC التلفزيونية أن عدد الجنود الأوكرانيين المصابين بجروح خطيرة ارتفع بنسبة 30 بالمئة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشارت القناة نقلا عن الأطباء إلى أن حوالي 30 ألف جندي أوكراني يقتلون أو يصابون بجروح خطيرة شهريا.

المصدر: نوفوستي