الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 650 جنديا أوكرانيا خلال يوم

أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأربعاء، بأن الجيش الأوكراني خسر نحو 655 جنديا بين قتيل وجريح خلال آخر 24 ساعة.

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وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

على محور كوبيانسك وصلت خسائر العدو إلى 30 عسكريا

صد 3 هجمات على محور كراسني ليمان، حيث خسر الأوكرانيون نحو 210 جنود ودبابة وعربتين قتاليتين مدرعتين وغيرها من المعدات العسكرية

صد 6 هجمات على محور دونيتسك، وشملت خسائر العدو هناك نحو 290 عسكريا ودبابة وعربتي مشاة قتاليتين، وخمس عربات قتالية مدرعة

خسرت القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك نحو 75 عسكريا، وعلى محور زابوروجيه 25 عسكريا، إضافة إلى 75 جنديا آخرين على محور خيرسون

ضرب قاعدة وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية، و3 مستودعات ذخيرة للواء الميكانيكي رقم 23، ومحطات رادارية لكشف وتتبع الأهداف الجوية "بي-18" و"نيبو-إس في"، نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب

إصابة 103 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 119 منطقة

إسقاط 11 صاروخا من راجمات الصواريخ "أولخا" وVampire تشيكية الصنع، وتدمير 21 طائرة جوية بدون طيار

المصدر: وزارة الدفاع الروسية