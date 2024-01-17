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الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 650 جنديا أوكرانيا خلال يوم

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الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 650 جنديا أوكرانيا خلال يوم
Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأربعاء، بأن الجيش الأوكراني خسر نحو 655 جنديا بين قتيل وجريح خلال آخر 24 ساعة.

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وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

  • على محور كوبيانسك وصلت خسائر العدو إلى 30 عسكريا
  • صد 3 هجمات على محور كراسني ليمان، حيث خسر الأوكرانيون نحو 210 جنود ودبابة وعربتين قتاليتين مدرعتين وغيرها من المعدات العسكرية
  • صد 6 هجمات على محور دونيتسك، وشملت خسائر العدو هناك نحو 290 عسكريا ودبابة وعربتي مشاة قتاليتين، وخمس عربات قتالية مدرعة
  • خسرت القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك نحو 75 عسكريا، وعلى محور زابوروجيه 25 عسكريا، إضافة إلى 75 جنديا آخرين على محور خيرسون
  • ضرب قاعدة وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية، و3 مستودعات ذخيرة للواء الميكانيكي رقم 23، ومحطات رادارية لكشف وتتبع الأهداف الجوية "بي-18" و"نيبو-إس في"، نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب
  • إصابة 103 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 119 منطقة
  • إسقاط 11 صاروخا من راجمات الصواريخ "أولخا" وVampire تشيكية الصنع، وتدمير 21 طائرة جوية بدون طيار

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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