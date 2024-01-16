الدفاع الروسية: تحييد نحو 1000 جندي أوكراني وإسقاط 69 مسيرة خلال يوم
Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء بأن خسائر القوات الأوكرانية خلال آخر 24 ساعة، شملت نحو 990 جنديا و69 طائرة بدون طيار إضافة إلى معدات عسكرية أخرى.
جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز ما تضمته:
- صد 6 هجمات على محور كوبيانسك، حيث خسرت القوات الأوكرانية نحو 160 عسكريا و3 دبابات، منها اثنتان من طراز "ليوبارد-2"، ومعدات أخرى
- صد 4 هجمات على محور كراسني ليمان وبلغت خسائر العدو هناك 250 عسكريا
- صد 5 هجمات على محور دونيتسك، وشملت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 280 جنديا ودبابة ومركبتي مشاه قتالية
- بلغت خسائر العدو على محور جنوب دونيتسك نحو 120 جنديا، على محور زابوروجيه 115 جنديا
- على محور خيرسون خسرت القوات الأوكرانية حوالي 65 جنديا، إضافة إلى 3 مدافع M777 أمريكية الصنع، ومدفع ذاتي الحركة М109 Paladin ألماني الصنع، و3 مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا"
- إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 112 منطقة
- إسقاط 69 طائرة بدون طيار أوكرانية و13 صاروخا من نظام HIMARS
المصدر: وزارة الدفاع الروسية