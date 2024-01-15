الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي

أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الاثنين، بأن الجيش الأوكراني خسر نحو 580 جنديا على مختلف محاور القتال خلال آخر 24 ساعة.

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وفي ما يلي أبر ما ورد في تقرير الدفاع الروسية:

خسر العدو على محور كوبيانسك نحو 20 عسكريا و3 مركبات قتالية مدرعة ومعدات عسكرية أخرى

شملت خسائل القوت الأوكرانية على محور كراسني ليمان أكثر من 160 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين

على محور دونيتسك خسر العدو أكثر من 200 عسكري ودبابة و3 مركبات مشاة قتالية وناقلة جند مدرعة

تدمير مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للواء المنقول جوا رقم 46 في منطقة مدينة كوراخوفو بجمهورية دونيتسك

خسر العدو على محور جنوب دونيتسك 140 عسكريا، إضافة إلى 20 جنديا على محور زابوروجيه و40 آخرين على محور خيرسون

إصابة مستودع وقود للمعدات العسكرية و109 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 142 منطقة

إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية و3 صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا-أو".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية