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الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي

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الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي
Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الاثنين، بأن الجيش الأوكراني خسر نحو 580 جنديا على مختلف محاور القتال خلال آخر 24 ساعة.

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وفي ما يلي أبر ما ورد في تقرير الدفاع الروسية:

  • خسر العدو على محور كوبيانسك نحو 20 عسكريا و3 مركبات قتالية مدرعة ومعدات عسكرية أخرى
  •  شملت خسائل القوت الأوكرانية على محور كراسني ليمان أكثر من 160 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين
  •  على محور دونيتسك خسر العدو أكثر من 200 عسكري ودبابة و3 مركبات مشاة قتالية وناقلة جند مدرعة
  • تدمير مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للواء المنقول جوا رقم 46 في منطقة مدينة كوراخوفو بجمهورية دونيتسك
  • خسر العدو على محور جنوب دونيتسك 140 عسكريا، إضافة إلى 20 جنديا على محور زابوروجيه و40 آخرين على محور خيرسون
  • إصابة مستودع وقود للمعدات العسكرية و109 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 142 منطقة
  • إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية و3 صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا-أو".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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