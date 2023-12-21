مراهقون في كييف يلتقطون صورا تذكارية رافعين العلم النازي (صورة)

ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن مراهقين في كييف قاموا بالتقاط صور مع العلم النازي، ومع دمية ضخمة الحجم لكلب يدعى باترون، وهو تميمة خبراء المتفجرات الأوكرانيين.

ونشرت المجلة فيديو لمجموعة من الشباب وهم يحملون علم ألمانيا النازية ويلتقطون الصور على خلفية الكلب "باترون".

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "سترانا" على قناة تلغرام: "في كييف، رفع فتيان العلم النازي وعليه الصليب المعقوف بجوار الكلب باترون وهو يتراقص".

وأضافت الصحيفة أن أسباب ومناسبة وأهمية هذه الفعالية ما زالت غير معروفة.

وتوجه روسيا اتهامات لأوكرانيا بدعم الأفكار القومية النازية، وكثيرا ما وجهت تحذيرات للغرب حول اتساع هذا التوجه الذي تدعمه أوكرانيا على المستوى الرسمي الحكومي، لدرجة أن هناك وحدات عسكرية في الجيش الأوكراني تضم قوميين متشددين، وهي تعبر عن أفكارها بشكل علني.

المصدر: ريا نوفوستي