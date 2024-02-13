زيلينسكي يعترف بوجود مشاكل في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن قائد القوات المسلحة ألكسندر سيرسكي ووزير الدفاع رستم عميروف تفقدا الوحدات على الجبهة وأبلغاه عن مشاكل في التجهيز والإدارة في صفوف الجيش.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره في قناته على "تلغرام": "القائد الأعلى سيرسكي، ووزير الدفاع عميروف موجودان الآن على الأرض، هناك على الجبهة، طوال اليوم..تفقدا هناك جميع النقاط الساخنة على الجبهة، وأبلغاني عن الوضع.. يحلون المشاكل القائمة في الإدارة، التعزيز، وتجهيز الوحدات".

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كما وعد زيلينسكي القوات المسلحة الأوكرانية بزيادة إمدادات الطائرات المسيرة ومعدات الحرب الإلكترونية، فضلا عن تعزيز المواقع مشيرا إلى أنه "سيكون هناك تقرير مفصل لاحقا".

وكتبت صحيفة "فايننشال تايمز"، في وقت سابق، نقلا عن حلف شمال الأطلسي ودبلوماسيين أوروبيين، أن الغرب يقول إن الوضع اليائس للقوات الأوكرانية على خط المواجهة أسوأ بكثير مما يعترفون به، وبدون مساعدة عسكرية من شركاء القوات الأوكرانية سيكون من الصعب عليهم الحفاظ حتى على مواقعهم الحالية.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مؤكدا أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: "نوفوستي"+RT