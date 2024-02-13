قائد القوات الأوكرانية يعلن انتقال جنوده من وضعية الهجوم إلى الدفاع

أعلن قائد القوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي أن قواته انتقلت من محاولات القيام بعمليات هجومية على خط التماس مع القوات الروسية إلى وضعية الدفاع.

وقال سيرسكي في مقابلة مع قناة ZDF التلفزيونية الألمانية تم تسجيلها قبل أيام قليلة من تعيينه في هذا المنصب: "يمكن تقييم الوضع [على خط المواجهة] حاليا على أنه صعب. لقد انتقلنا من الأعمال الهجومية إلى القيام بعملية دفاعية".

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وأضاف أنه خلال العمليات الدفاعية للقوات الأوكرانية، من بين أمور أخرى، سيحاولون استخدام التحصينات والطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية للحفاظ على خطوطهم الدفاعية.

وذكر أيضا أن مستقبل القوات الأوكرانية يعتمد، من بين أمور أخرى، على مستوى دعم حلفاء كييف الغربيين واشتكى من عدم كفايته.

وأضاف: "بالطبع ليس هناك أسلحة كافية. حتى الأسلحة المستخدمة لها فترة صلاحية. أي سبطانة يمكنها أن تطلق عددا معينا من المقذوفات، ثم يجب استبدالها".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أوردت أن القوات الأوكرانية تعاني من نقص حاد في قذائف المدفعية على خط المواجهة، ما يثير المخاوف بشأن المدة التي ستتمكن فيها قوات كييف من البقاء في مواقعها.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى.

المصدر: تاس