ضابط استخبارات أمريكي يتوقع سيطرة الجيش الروسي قريبا على 4 مدن في إطار عمليته العسكرية في أوكرانيا

توقع ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، سيطرة الجيش الروسي على مدن أوديسا ونيكولاييف ودنيبروبيتروفسك وخاركوف في إطار العملية الخاصة دون أن يوقف تقدمه شيء.

وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Redacted" على "يتويوب":" سوف يصلون (الجيش الروسي) إلى أوديسا، وسيأخذون نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك وخاركوف. هذا سيحدث، هذه المدن الأربع ليس لديها فرصة الآن، لأنه بعد انهيار القوات الأوكرانية، لا شيء يمكن أن يوقف تقدم روسيا".

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وأشار الخبير أيضا إلى أنه في منطقة العملية الخاصة، ينجح الجيش الروسي في القضاء على مشغلي الطائرات بدون طيار الأوكرانيين، وهو ما يحرم القوات المسلحة الأوكرانية من الدعم الجوي لتلك الطائرات ويسمح لوحداتها بالتقدم تحت غطاء مدفعي".

وأضاف: "هذه هي المرحلة في النزاع الآن. هذه هي حرفيا بداية النهاية".

وفي وقت سابق، عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مؤتمرا مع قيادة القوات المسلحة الروسية، وتحدث فيه عن النجاحات الهجومية التي حققتها القوات الروسية في يناير والتقدم على مختلف الاتجاهات وتحرير العديد من القرى والبلدات.

وبحسب شويغو، تجاوزت خسائر الجيش الأوكراني في يناير 23 ألف قتيل وجريح.

ويوم أمس، أكد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري بمقاطعة نيكولاييف أن الضربات الروسية على مقاطعة نيكولاييف الأوكرانية شملت ميناءين لصناعة السفن على البحر الأسود ومستودع نفط ومصنعا عسكريا.

وكشف ليبيديف ذلك لوكالة "نوفوستي" مع مقطع فيديو يوثق الضربات التي جرت في ساعات الليل.

المصدر: نوفوستي + RT