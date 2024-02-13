دونيتسك.. توثيق مقتل جنود أوكرانيين في انفجارات ذاتية لأسلحة سويدية معطوبة بحوزتهم

أكد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، توثيق مقتل عدد من جنود قوات كييف في انفجار ذاتي للصاروخ السويدي المضاد للدروع طراز AT4 بحوزتهم على عدة قطاعات من الجبهة.

وقال كيماكوفسكي إن طائرات بدون طيار روسية سجلت في اللحظة المباشرة العديد من هذه الحالات، في إشارة إلى أن هذه الأسلحة قد تعاني من عيب في التصنيع.

وأضاف: "حدث تفجير ذاتي، ونتيجة لذلك فقدت القوات المسلحة الأوكرانية عددا من جنودها".

وقال إن شظايا الأسلحة المتفجرة التي عثرت عليها القوات الروسية في وقت سابق في مواقع سابقة للقوات الأوكرانية، تشير إلى وجود خلل فيها.

يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في فبراير 2022، بدأت السويد في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وتجاوزت بعض دول الناتو في حجم الإمدادات.

المصدر: تاس