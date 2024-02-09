شويغو يعقد اجتماعا بمقر المجموعة المشتركة للقوات حول العملية الخاصة في أوكرانيا

عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اجتماعا بمقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية حول الوضع في منطقة العملية الخاصة، واستمع لتقارير القادة وأداء المهام القتالية على مختلف الاتجاهات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قائد المنطقة العسكرية الغربية، الفريق أول يفغيني نيكيفوروف، أكد على الكفاءة العالية للتفاعل بين مفارز المجموعة الهجومية ومجمعات الاستطلاع والضرب والنيران عند اختراق دفاعات العدو.

واطلع شويغو أيضا على التدمير الفعال لمجمع الاستطلاع والقصف التابع لمركبة صواريخ "هيمارس" الأوكرانية في بيلايا كرينيتسا بمقاطعة خيرسون، وموقع مجمع صواريخ "إس-300" ومستودع الذخيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك، بالإضافة إلى مدفع "هاوتزر" أمريكي الصنع من طراز "إم 777" في منطقة التجمع السكني تشاسوف يار.

كما اطلع وزير الدفاع الروسي على سيطرة أحد تشكيلات مجموعة قوات المنطقة الغربية على الوضع الحالي والخطط نحو المزيد من الإجراءات، ومواصلة المجموعة الغربية تحسين الوضع على طول خط المواجهة.

إلى ذلك، وجه شويغو الشكر للعسكريين على الإدارة الكفؤة للقوات، وأصدر تعليماته بإجراء استطلاع أكثر نشاطا في جميع أنحاء عمق دفاع القوات المسلحة الأوكرانية والتصرف بصورة استباقية.

بالإضافة إلى ذلك، قام شويغو بتفحص عمل مقر مجموعة القوات التي تغطي الحدود الروسية وحدد مهمة تخصيص وسائط الاستطلاع والضرب بشكل إضافي.

كما أولى وزير الدفاع الروسي اهتماما خاصا لتزويد القوات المستمر بالأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة وأمر بإبقاء قضايا الإمداد المستمر والمنتظم للمجموعات العسكرية تحت مراقبة خاصة.

المصدر: RT