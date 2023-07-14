عسكري كبير بنظام كييف يبرر فشل الهجوم المضاد ويطلق وصفا غريبا على ما جرى حتى الآن

قال سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، على خلفية عدم نجاح القوات الأوكرانية في هجومها المضاد، أن النتائج ستظهر في أغسطس وسبتمبر مبررا ذلك بالطقس.

ووعد دانيلوف بإظهار نتائج الهجوم المضاد في أغسطس وسبتمبر.

وقال في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية: "لا يمكنك أكل الفاكهة غير الناضجة، وخاصة إذا كنت تعرف كيف يكون الطقس في أوكرانيا، فأنت تعلم أن معظم الثمار تنضج في أغسطس وسبتمبر".

هذا وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، إنه منذ بداية الهجوم المضاد، بلغت خسائر أوكرانيا أكثر من 26 ألف فرد عسكري و 3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة.

وأكد شويغو أن "القوات الأوكرانية لم تصل إلى أهدافها في أي من الاتجاهات خلال الهجوم المضاد". كما تواصل القوات الروسية ضرب احتياطيات القوات الأوكرانية، والمعدات القادمة من الغرب بأسلحة عالية الدقة، مما يقلل من إمكاناتها الهجومية.

من جانبه قال المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، في وقت سابق، إن نفاد المخزونات وعدم قدرة الغرب على توفير الذخيرة اللازمة لنظام كييف، سيؤدي إلى هزيمة لا مفر منها في الشتاء.

وتعاني القوات الأوكرانية من خسائر فادحة وكارثية، منذ بداية الهجوم المضاد، مما يشير إلى الفشل الوشيك والهزيمة.

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المصدر: نوفوستي