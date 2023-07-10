قال المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن نفاد المخزونات وعدم قدرة الغرب على توفير الذخيرة اللازمة لنظام كييف، سيؤدي إلى هزيمة لا مفر منها في الشتاء.

وأوضح جونسون أن "السؤال القابل للنقاش هو ماذا سيحدث لأوكرانيا بعد شهر ديسمبر لعدم قدرة الغرب على توفير الذخيرة بالكمية المناسبة.. أعتقد أنه ليس لديها فرصة للمواجهة بسبب الخسائر الفادحة والكارثية في صفوف الأفراد، والنقص الواضح في الذخيرة والأسلحة".

وقال جونسون إن "قرار السلطات الأمريكية بتزويد القوات الأوكرانية بذخائر عنقودية مرتبط بنفاد قذائف المدفعية.. لن تتمكن الولايات المتحدة من صناعة هذه القذائف لتلبية احتياجات نظام كييف في المستقبل لأنها في الحقيقة تعاني أيضا من نقص في الذخيرة".

وأشار جونسون إلى أن "الولايات المتحدة ستجد نفسها قريبا في موقف غير آمن، لأنها لن تمتلك الكمية اللازمة من الأسلحة للدفاع عن البلاد".

وذكرت وسائل إعلام مختلفة، أن قرار واشنطن بنقل الذخائر العنقودية لأوكرانيا يشير إلى أن قوات كييف تواجه صعوبات كبيرة في الهجوم المضاد.

كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، إن ذخائر نظام كييف نفدت ما استوجب تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية لمواصلة الهجوم المضاد، معتبرا أن قرار تسليمها "لم يكن سهلا واتبع توصية البنتاغون".

وتعاني القوات الأوكرانية من خسائر فادحة وكارثية، منذ بداية الهجوم المضاد، مما يشير إلى الفشل الوشيك والهزيمة.

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المصدر: غازيتا.رو