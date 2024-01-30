شويغو يأمل في تنفيذ خطة إنتاج صواريخ الدفاع الجوي في الوقت المحدد

أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن أمله في أن يتم في الوقت المحدد إنجاز طلبية الدولة العسكرية في مجال إنتاج صواريخ الدفاع الجوي، على الرغم من تضاعف الكمية.

أفادت بذلك وزارة الدفاع الروسية عقب زيارة الوزير شويغو لشركات المجمع الصناعي العسكري في يكاترينبورغ.

وذكرت الوزارة أن شويغو، تفقد ورشات إنتاج صواريخ "كاليبر" و"إسكندر" التابعة لشركة "ألماز -أنتي" في يكاترينبورغ.

كما تفقد الوزير ورشات تجميع منظومات الدفاع الجوي من طراز "بوك" و"إس-300 ف" في مصنع كالينين لبناء الماكينات. ونوه بأن خطة إنتاج الصواريخ لمنظومات الدفاع الجوي تضاعفت.

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وقال الوزير: "أيها الزملاء، لقد قمنا بزيارة جميع مرافق الإنتاج تقريبا. وتحدثنا مع كبار المهندسين والمصممين، ولاحظنا ظهور الكثير من المعدات الجديدة. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه تمت زيادة حجم الإنتاج بشكل ملحوظ. أما فيما يتعلق بصواريخ الدفاع الجوي التي نحتاجها، فهناك زيادة بمقدار الضعف. آمل أن يتم تنفيذ البرنامج بالكامل هذا العام".

وأشار وزير الدفاع كذلك إلى أن الشركات الروسية، بالتوازي مع تنفيذ إنتاج طلبية الدولة العسكرية، تقوم بتنفيذ أعمال تتعلق بتحديث المنتجات.

وقال: "هذا من شأنه أن يعطي زيادة كبيرة لما هو موجود لدينا اليوم. ولكن هناك عددا من القضايا الرئيسية التي يتعين علينا حلها. ويجب حلها بفعالية ونشاط. المقصود هنا هو المحركات وإعداد إنتاج منصات الإطلاق والرمي".

المصدر: نوفوستي