شويغو: الجيش الروسي يظهر جاهزيته وقدراته الكبيرة ويحبط كل آمال الغرب

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن الجيش الروسي في كل الظروف يظهر جاهزيته وقدراته الكبيرة ومرة أخرى خلال عام 2023، على عكس كل آمال الغرب.

وقال وزير الدفاع الروسي خلال تهنئة العسكريين الروس بالعام الجديد: "لقد أظهر الجيش الروسي مرة أخرى مناعته وقدرته على إحباط جميع المخططات في عام 2023، مبددا كل آمال الغرب".

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وأضاف: "سوف يسجل هذا العام في تاريخ وطننا صفحات جديدة من الإنجازات العسكرية، والشجاعة التي لا مثيل لها للأفراد العسكريين الروس.. لقد أظهر جيشنا مرة أخرى أنه لا يقهر، وخاصة في قدرته على تحقيق المزيد من الإنتصارات في أي ظرف من الظروف".

وأكد شويغو: "بفضل شجاعة العسكريين الروس ذهبت كل خطط الغرب سدى.. إن جوهر التصميم الذي لا يتزعزع والإرادة على تحقيق النصر كان دائما ولا يزال واضحا لدى الأفراد العسكريين"

هذا وشكر شويغو "الجيش الروسي على الصمود والبطولة التي أظهرها في أداء المهام".

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المصدر: تاس