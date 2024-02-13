حميميم: إصابة 3 موظفين بغارة إسرائيلية على مطار النيرب في سوريا

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا فاديم كوليت أن مقاتلتين إسرائيليتين قصفتا مطار النيرب في سوريا أمس، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من موظفي المطار.

وقال كوليت في بيان: "شنت مقاتلتان تكتيكيتان من طراز "إف-16" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي في 12 فبراير، من الساعة 11:37 حتى 11:49، من الأراضي اللبنانية، دون دخول المجال الجوي السوري، غارة بصاروخي كروز على مطار النيرب الدولي في محافظة حلب. وتسببت بإصابة ثلاثة موظفين مدنيين بالمطار".

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وأضاف أنه نتيجة إسقاط عبوة ناسفة من طائرة مسيرة أطلقها الإرهابيون من محافظة إدلب، أصيب ثلاثة جنود سوريين في مواقع قوات الحكومة السورية في منطقة الرويحة.

وأشار إلى أنه في محافظة اللاذقية، نتيجة إطلاق قذائف هاون من الإرهابيين من على مواقع قوات الحكومة السورية، قُتل جندي سوري، كما أصيب 9 جنود سوريين بجروح جراء أسقاط طائرات مسيّرة عبوات ناسفة.

وقد ساعد تدخل روسيا في الحرب الدائرة في سوريا، الذي تمثل أساسا في الإسناد الجوي لعمليات الجيش السوري، إضافة إلى المساعدة الاستشارية ونشر وحدات من الشرطة العسكرية، في استعادة معظم أراضي البلاد من قبضة فصائل المعارضة المسلحة.

المصدر: RT