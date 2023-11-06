سلاح الجو الروسي يضرب مستودع طائرات مسيرة للمسلحين في إدلب بسوريا

أعلن فاديم كوليت، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أمس الأحد، أن القوات الجوية الروسية قصفت مستودع طائرات مسيرة تابعا للمسلحين في محافظة إدلب السورية.

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ونقلت وكالات أنباء روسية عن كوليت قوله في إفادة صحفية: "شنت القوات الجوية الروسية غارة جوية في منطقة جفتلك - الشغر استهدفت مستودع طائرات مسيرة للمسلحين الضالعين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بعد يوم من تنفيذ سلاح الجو الروسي سلسلة غارات جوية ضد أهداف تابعة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية في إدلب أيضا.

وأضاف كوليت أن طيران "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق مواقف خطيرة في السماء السورية، إذ ينفذ تحليقات تخرق بروتوكولات منع الصدام وتنتهك المجال الجوي السوري.

وأوضح أنه خلال آخر 24 ساعة تم في منطقة التنف تسجيل 10 خروقات قامت بها مقاتلات من طراز "إف-15" و"إف-16" وطائرات بدون طيار متعددة المهام من طراز MQ-1C تابعة للتحالف.

المصدر: وكالات