مركز المصالحة الروسي: الجيش السوري يقضي على متزعم في تنظيم "جبهة النصرة" بإدلب

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا فاديم كوليت أن قوات الجيش السوري استهدفت يوم الثلاثاء الماضي القائد الميداني لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي سعيد يوسف الرحمن وقضت عليه.

وأفاد كوليت في مؤتمر صحفي بأن قوات الجيش السوري "قضت في 7 نوفمبر على القائد الميداني لتنظيم جبهة النصرة، سعيد يوسف الرحمن، في منطقة قرية معيان بمحافظة إدلب، والذي كان متورطا في قصف بلدة القرداحة بمحافظة اللاذقية".

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وكان كوليت قد أعلن يوم الأحد الماضي، أن سلاح الجو الروسي قصف مستودعا لطائرات مسيّرة يتبع للمسلحين في محافظة إدلب السورية.

وقال في إحاطة: "نفذ سلاح الجو الروسي غارات جوية ضد أهداف تابعة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية المتورطة في قصف مواقع القوات الحكومية السورية. وفي بلدات فليفل وأريحا بمحافظة إدلب، تم قصف مخابئ تحت الأرض للمسلحين ومركز تحكم في الطائرات المسيرة".

وتنتشر في أقصى ريف اللاذقية الشمالي مجموعات مسلحة تنضوي تحت زعامة تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وتعتدي بشكل متكرر بالقذائف المختلفة والطائرات المسيرة على المناطق الآمنة، ما يتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأهالي وتضرر ممتلكاتهم والممتلكات العامة.

وتعمل القوات الروسية على الأراضي السورية بناء على طلب تدخل موسكو العسكري من قبل دمشق.

وقد ساعد تدخل روسيا في الحرب الدائرة في سوريا، الذي تمثل أساسا في الإسناد الجوي لعمليات الجيش السوري، إضافة إلى المساعدة الاستشارية ونشر وحدات من الشرطة العسكرية، في تحرير معظم أراضي البلاد.

المصدر: تاس + RT