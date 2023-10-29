حميميم: سلاح الجو الروسي يستهدف مخابئ تحت الأرض تابعة للمسلحين في إدلب واللاذقية

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت، أن القوات الجوية الروسية قصفت مخابئ سرية تحت الأرض تابعة لمسلحين في إدلب واللاذقية.

وقال كوليت: "نفذت القوات الجوية الروسية غارات جوية على أهداف تابعة لمسلحين متورطين في قصف مواقع قوات الحكومة السورية، وتم قصف مخابئ تحت الأرض في محافظتي اللاذقية وإدلب".

وبحسب كوليت، قتل نتيجة لهجمات بقذائف الهاون من قبل مسلحين على مواقع الجيش السوري، جندي سوري وأصيب أربعة آخرون بجروح.

كما أشار إلى أن طيران ما يسمى "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة لا يزال يخلق أوضاعا خطيرة في سماء سوريا.

وأضاف كوليت، أنه خلال اليوم الماضي "تم تسجيل حالة انتهاك من قبل التحالف لبروتوكولات عدم الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019، تتعلق برحلة غير منسقة مع الجانب الروسي لطائرة مسيرة".

وقال إنه في منطقة التنف، تم تسجيل 14 انتهاكا خلال اليوم من قبل أربعة أزواج من مقاتلات "إف - 15" وزوجين من مقاتلات "إف-16" ومسيرتين من طراز "إم كيو-1 سي".

وخلص إلى أنه "من خلال مثل هذه الإجراءات، يواصل التحالف خلق شروط خطيرة مسبقاً بالنسبة لحوادث الطيران وغيرها، كما يؤدي إلى تفاقم توتر الوضع في المجال الجوي لسوريا".

المصدر: تاس