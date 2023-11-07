الجيش السوري يتحدث عن العمليات التي تمت بالتنسيق مع روسيا بعد الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية

أكد مدير الإدارة السياسية بالجيش السوري حسن سليمان أنه بالتنسيق مع القوات الروسية أطلقت عمليات نوعية على التنظيمات الإرهابية التي ارتكبت الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مركز التنسيق الروسي في دمشق والمنطقة الوسطى اللواء فاديم كوليت، قال اللواء سليمان: "بعد الجريمة النكراء التي ارتكبها الإرهابيون يوم الخامس من تشرين الأول المنصرم في الكلية الحربية، أدت العمليات السورية - الروسية المشتركة إلى تدمير جميع المواقع والمقرات المستهدفة ومن ضمنها مستودعات الذخيرة والعتاد، والقضاء على مئات الإرهابيين التابعين لـ"هيئة تحرير الشام" و"الحزب الإسلامي التركستاني" وغيرها من التنظيمات الإرهابية".

وأفاد بأن "العلميات أسفرت حتى لحظة مؤتمرنا هذا عن شلّ القدرات القتالية والتنظيمية للإرهابيين ومنعهم من إعادة تجميع صفوفهم وخلق حالة من الفوضى والذعر فيما بينهم وباتوا يستنجدون بأسيادهم ومشغليهم إثر الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها".

وجدد التأكيد على "عزم الجيش على مواصلة تنفيذ مهامه الوطنية في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه"، مشددا على أن "أي اعتداء قد تشنه التنظيمات الإرهابية سيلاقي ردا مزلزلا وفورياً وفي أي زمان أو مكان".

بدوره، قال اللواء كوليت: "نشعر بصدمة عميقة جراء الاعتداء الإرهابي الذي حدث بحمص ونحن على يقين أن جميع المتورطين في هذه الجريمة سينالون العقوبة التي يستحقونها"، مبينا أنه " تم بالتعاون مع الجيش السوري تنفيذ الرد المناسب باستهداف نقاط المراقبة ومقرات الإرهابيين بالطيران والمدفعية وضرب 23 نقطة مراقبة ومعسكرات تدريب و35 نفقاً وملجأ تحت الأرض".

وأفاد بأنه "تم تنفيذ أكثر من 230 غارة جوية من قبل الطيران الروسي وتنفيذ أكثر من 900 مهمة نارية من قبل المدفعية الروسية والسورية على مواقع للتنظيمات الإرهابية تم خلالها القضاء على 200 إرهابي بينهم 34 من المتزعمين و15 خبيرا من جنسيات أجنبية وإصابة 450 آخرين وتدمير 1125 هدفا".

المصدر: RT + "سانا"