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بوتين يعزي الأسد في ضحايا هجوم الكلية الحربية في حمص

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بوتين يعزي الأسد في ضحايا هجوم الكلية الحربية في حمص
Globallookpress
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لنظيره السوري بشار الأسد في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في مدينة حمص أمس الخميس.

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وكتب بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني اليوم الجمعة: "أرجو أن تتقبلوا خالص تعازينا بشأن العواقب المأساوية للهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في مدينة حمص".

وتابع: "ندين بشدة هذه الجريمة الوحشية، التي من بين ضحاياها الكثير من النساء والأطفال، ونأمل بأن ينال منظموها العقاب الذي يستحقونه".

وأكد بوتين عزم روسيا على "مواصلة التعاون الوثيق مع شركائنا السوريين في مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب".

وطلب بوتين من نظيره السوري أن ينقل كلمات المواساة والدعم لأسر الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

وأعلنت السلطات السورية في وقت سابق أن الهجوم الذي شنته التنظيمات الإرهابية المسلحة باستخدام مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، على الكلية الحربية بحمص أثناء حفل تخرج، أدى إلى سقوط 80 قتيلا و240 مصابا بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية.

المصدر: RT

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