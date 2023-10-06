سوريا.. بدء مراسم تشييع ضحايا الهجوم على "الكلية الحربية" بحمص (فيديو + صور)

جرت أمام مشفى حمص العسكري اليوم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الخميس على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في المدينة، بمشاركة وزير الدفاع علي عباس.

وأدى الهجوم إلى سقوط 80 قتيلا و 240 مصابا بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في بيان إن "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة قامت ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة".

وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام بدءا من تاريخ 6 أكتوبر 2023، على "الشهداء" المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بتاريخ 5 أكتوبر 2023. بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة السورية.

بدء مراسم تشييع شهداء الكلية الحربية في #حمصpic.twitter.com/gbAMz0eErV — قناة العالم سورية (@ALALAMSYRIAA) October 6, 2023

مشاهد من تشييع شهداء الكلية الحربية في #حمصpic.twitter.com/wQ08h9MxVB — قناة العالم سورية (@ALALAMSYRIAA) October 6, 2023

RT

RT

المصدر: RT