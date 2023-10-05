سوريا.. ارتفاع حصيلة الهجوم على "الكلية الحربية" بحمص إلى 80 قتيلا و240 مصابا

أعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش أن حصيلة استهداف حفل تخرج في الكلية الحربية بحمص "ارتفعت إلى 80 قتيلا و 240 مصابا بينهم نساء وأطفال" مشيرا إلى أنها حصيلة غير نهائية.

وقال وزير الصحة السوري إن "العمل الارهابي في الكلية الحربية بحمص أدى إلى ارتقاء 80 شخصا و240 مصابا بينهم نساء وأطفال في حصيلة تعتبر غير نهائية حتى الآن".

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هذا واطمأن الوزير الغباش على حالة الجرحى في مشافي مدينة حمص، جراء الاعتداء الذي استهدف، اليوم الخميس، حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص.

وأكد، بحسبما ذكرته وكالة "سانا"، أنه تتم متابعة حالتهم الصحية وتوفير العلاج وكل المستلزمات لضمان شفائهم بالشكل الأمثل. موضحا أنه فور وقوع الاعتداء استجابت منظومة الإسعاف في مكان الاستهداف وأثناء النقل الآمن للجرحى وعند تلقي أي بلاغ.

سانا

ونوّه الغباش بوضع منظومتي الإسعاف في محافظتي طرطوس وحماة على أهبّة الاستعداد، في حين تم استقدام 10 سيارات من منظومة إسعاف ريف دمشق بكوادرها.

وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا قالت فيه إن "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة قامت ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة".

المصدر: RT + سانا