القوات الروسية تقصف مواقع تابعة لجبهة النصرة في سوريا

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، يوم الاثنين، أن القوات الجوية الروسية شنت غارات على معقل ومركزين لتنظيم "جبهة النصرة" .

وأكد بيان المركز الروسي للمصالحة أن مقرات الإرهابيين التي تم تدميرها، كانت متورطة في تنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية وهجمات على المواقع السورية.

وقال فاديم كوليت: "في 28 أغسطس، قصفت القوات الجوية الروسية منشآت تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بما فيها مركزان ومعقل لقيادة الجماعات المسلحة غير الشرعية المتورطة في تنظيم وتنفيذ هجمات على مواقع القوات السورية".

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المصدر: RT