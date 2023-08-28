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القوات الروسية تقصف مواقع تابعة لجبهة النصرة في سوريا

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القوات الروسية تقصف مواقع تابعة لجبهة النصرة في سوريا
Sputnik
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أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، يوم الاثنين، أن القوات الجوية الروسية شنت غارات على معقل ومركزين لتنظيم "جبهة النصرة" .

وأكد بيان المركز الروسي للمصالحة أن مقرات الإرهابيين التي تم تدميرها، كانت متورطة في تنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية وهجمات على المواقع السورية.

وقال فاديم كوليت: "في 28 أغسطس، قصفت القوات الجوية الروسية منشآت تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بما فيها مركزان ومعقل لقيادة الجماعات المسلحة غير الشرعية المتورطة في تنظيم وتنفيذ هجمات على مواقع القوات السورية".

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المصدر: RT

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