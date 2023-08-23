الجيش السوري يستهدف بالتعاون مع القوات الروسية مقرات الإرهابيين بأرياف حلب واللاذقية وحماة (فيديو)

نفذت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الجو فضائية الروسية عدة ضربات جوية ومدفعية مركزة استهدفت مقرات الإرهابيين في أرياف حلب واللاذقية وحماة.

وفي بيان لها، قالت وزارة الدفاع السورية: "ردا على الاعتداءات المتكررة التي تشنها التنظيمات الإرهابية على القرى والبلدات الآمنة في أرياف حلب واللاذقية وحماة، نفذت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على الاتجاه ذاته وبالتعاون مع القوات الجو فضائية الروسية، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، عدة ضربات جوية ومدفعية مركزة استهدفت مقرات الإرهابيين ومنصات إطلاق الصواريخ والطيران المسيّر ومستودعات الذخيرة، ما أدى إلى تدمير معظمها ومقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين غالبيتهم من متزعمي تلك التنظيمات".

وأضاف البيان: "كما تمكنت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على الاتجاه المذكور من تدمير وإسقاط خمس طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاعتداء على المدنيين الآمنين في تلك المنطقة".

المصدر: RT