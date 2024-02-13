 
مباشر

حاكم بريانسك يعلن إسقاط مسيّرة أوكرانية في المقاطعة

أخبار العالم

حاكم بريانسك يعلن إسقاط مسيّرة أوكرانية في المقاطعة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wz2x

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز إسقاط مسيّرة أوكرانية فوق أراضي بلدة كلينتسوفسكي في المقاطعة الواقعة غرب روسيا.

وقال بوغوماز: "تم التصدي لمحاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيّرة. وتم إسقاط مسيّرة فوق أراضي بلدة كلينتسوفسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

إقرأ المزيد
قائد القوات الأوكرانية يعلن انتقال جنوده من وضعية الهجوم إلى الدفاع
قائد القوات الأوكرانية يعلن انتقال جنوده من وضعية الهجوم إلى الدفاع

وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأشار إلى أن خدمات العمليات والطوارئ وصلت على الفور إلى مكان الحادث وتعمل هناك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها بوقت سابق من اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تمكنت من تدمير ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية خلال تحليقها فوق مقاطعة بيلغورود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، والتي بلغت 1065 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على جميع الجبهات.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية والأهداف المدنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟