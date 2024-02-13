حاكم بريانسك يعلن إسقاط مسيّرة أوكرانية في المقاطعة

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز إسقاط مسيّرة أوكرانية فوق أراضي بلدة كلينتسوفسكي في المقاطعة الواقعة غرب روسيا.

وقال بوغوماز: "تم التصدي لمحاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيّرة. وتم إسقاط مسيّرة فوق أراضي بلدة كلينتسوفسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

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وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأشار إلى أن خدمات العمليات والطوارئ وصلت على الفور إلى مكان الحادث وتعمل هناك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها بوقت سابق من اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تمكنت من تدمير ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية خلال تحليقها فوق مقاطعة بيلغورود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، والتي بلغت 1065 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على جميع الجبهات.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية والأهداف المدنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: RT