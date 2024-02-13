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الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية أكثر من ألف عسكري خلال 24 ساعة

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الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية أكثر من ألف عسكري خلال 24 ساعة
Madeleine KellyKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، والتي بلغت 1065 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على جميع الجبهات.

جاء ذلك في تقرير وزارة الدفاع الروسية ليوم الثلاثاء 13 فبراير، حيث قامت القوات المسلحة الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة في اتجاه كراسنو ليمان، فيما فقد العدو ما يصل إلى 310 عسكريين.

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وقد احتلت القوات المسلحة الروسية مواقع أكثر استراتيجية، وصدت 5 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك. وقد دمرت القوات المسلحة الروسية مستودع ذخيرة تابع للواء 126 للدفاع البري الأوكراني.

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 180 جنديا و9 وحدات من المعدات في اتجاه كوبيانسك، ودمرت القوات المسلحة الروسية، في اتجاه جنوب دونيتسك، ما يصل إلى 250 جنديا، و9 وحدات من المعدات.

كذلك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 63 طائرة مسيرة و3 قذائف من طراز "هيمارس" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

كما قامت القوات المسلحة الروسية بضرب لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء من الحرس الوطني في اتجاه خيرسون.

المصدر: RT

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