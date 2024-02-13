الجيش الروسي يدمر 4 مسيرات جوية فوق مقاطعتي بيلغورود وبريانسك

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليوم، إن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تمكنت من تدمير ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية خلال تحليقها فوق مقاطعة بيلغورود.

وأكد بيان الوزارة، أنه تم اليوم الثلاثاء كذلك التصدي لمسيرة جوية معادية، فوق أراضي مقاطعة بريانسك وتدميرها.

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وأضافت الوزارة: "في 13 فبراير، في حوالي الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، تم منع محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيرات جوية على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. وتصدت وسائل الدفاع الجوي المناوبة لثلاث طائرات أوكرانية بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود ودمرتها، ودمرت كذلك واحدة أخرى فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

يشار إلى أن من بين المسيرات التي تستخدمها قوات كييف في محاولات تنفيذ أعمال إرهابية فوق الأراضي الروسية، "بابا ياغا" الأوكرانية التي تستخدم منظومة اتصالات "ستارلينك" الفضائية.

المصدر: نوفوستي