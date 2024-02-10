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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
Sputnik
أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الواقعة غرب روسيا.

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الدفاعات الروسية تسقط 19 مسيرة أوكرانية ليلا
الدفاعات الروسية تسقط 19 مسيرة أوكرانية ليلا

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم في الليلة الماضي إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية. وقامت أنظمة الدفاع الجوي باعتراض وتدمير 3 مسيرات فوق مقاطعة بريانسك".

وفي ليلة 9 فبراير الجاري أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 19 مسيرة أوكرانية في 4 مقاطعات روسية وفوق البحر الأسود.

المصدر: نوفوستي

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